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وزير النقل: كنا سنطبق زيادة أسعار تذاكر المترو في هذا التوقيت.. ولكن

الجمعة 11/مايو/2018 - 04:30 م
وزير النقل: كنا سنطبق زيادة أسعار تذاكر المترو في هذا التوقيت.. ولكن
وزير النقل
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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن أنه لا توجد زيادة على اشتراكات كبار السن والمعاشات والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، معلقًا: "مزادتش مليم".

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة كانت ستطبق الزيادة في 1 فبراير، مؤكدًا أن ما منعهم هو وجود الطلاب في المدارس والجامعات ولذا تم تأجيل القرار حتى لا يتم تحميل أعباء إضافية على الأسر، منوهًا إلى أنهم ناشدوا المواطنين في السابق استخراج الاشتراكات.

وأوضح أن 630 مليون جنيه هى خسائر متراكمة على المترو، مشددًا أن ما يهمهم هو تطوير الخط الأول والذي سيتكلف 30 مليار جنيه لأنه على وشك الانهيار.


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