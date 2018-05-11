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ازالة 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية (صور)

الجمعة 11/مايو/2018 - 04:32 م
ازالة 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية (صور)
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أيمن يحيي
 
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بأنه تم تنفيذ قرارات إزالة خلال اليومين الماضيين لعدد 19 حالة ومتبقى حالة واحدة.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى اللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة بالمتابعة اليومية والمستمرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات التعدى على املاك الدولة أولًا باول والوقوف على نسب التنفيذ فيها لهذه القرارات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ازالة 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية (صور)
ازالة 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية (صور)
ازالة 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية (صور)
ازالة 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية (صور)
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