غضب بين "الأطباء" اعتراضا على زيارة النقيب لوزير الصحة (فيديو)

حدثت مشادات كلامية منذ قليل بين الأطباء داخل دار الحكمة، وذلك بسبب حالة الغضب التي انتابتهم من زيارة النقيب لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أمس الخميس، وذلك لعدم اتخاذ أي قرار من قبل وزير الصحة تجاه محاكمة الطبيب محمد حسن، طبيب العاشر، مما أدى لاعتراف النقيب العام أمام جموع الأطباء، انه كان على خطأ لزيارته للوزير، قائلا: "كلنا نخطئ ولكن الأهم الاعتراف بالخطأ"، وقام الأطباء بالتصفيق للنقيب على شجاعته في الاعتراف.





وكان أعلن النقيب العام، منذ قليل، عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة، وكان استقبل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مساء أمس الخميس، الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والأستاذ الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة، وذلك لبحث كافة السبل الممكنة لحل أزمة طبيب الشرقية، وذلك بحضور الطبيب محمد حسن وخال الطبيب المحامي.





يذكر أن محكمة العاشر من رمضان، قد أصدرت حكمًا على الطبيب بسنة سجن وعزله من وظيفته على خلفية خلافه مع أحد أعضاء القضاء.