عاجل.. محمد صلاح يصدم ريال مدريد ويوجه رسالة نارية لـ "رونالدو"

ألمح النجم المصري محمد صلاح إلى بقاءه مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، رغم تزايد التكهنات حول اقترابه من ريال مدريد الإسباني.





وأكد صلاح أن "ما تحقق في موسمه الأول مع ليفربول مجرد بداية، وأنه سعيد للغاية في ليفربول، وأن الأمور كلها تسير على مايرام".





وأضاف اللاعب المصري: "بالتأكيد لدي طموح لمستقبلي مع ليفربول، قدمنا مسيرة هائلة هذا الموسم، والآن نحن في نهائي دوري الأبطال والجميع يشعر بالإثارة، هي مجرد البداية، إنه العام الأول لي هنا، وهو العام الأول أيضاً لغيري من اللاعبين، هي مجرد البداية".





وأوضح محمد صلاح: "نشعر براحة كبيرة فيما يتعلق بفرصتنا في المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.. في طريقنا للمباراة النهائية هزمنا فرق كبيرة مثل مانشستر سيتي وروما، إنها مجرد البداية.. نريد أن نهزم ريال مدريد ونفوز باللقب".





وتوج صلاح بجائزتي لاعب العام في ليفربول التي يمنحها النادي، ولاعب الموسم في النادي الأحمر التي يتم حسمها من خلال تصويت جماهير النادي، وذلك في حفل توزيع جوائز الأفضل لموسم 2017-2018، الذي أقيم بملعب "آنفيلد" معقل الفريق أمس الخميس.









وأكد البعض أن تصريحات صلاح تُعد صدمة قوية لمسؤولو ريال مدريد الإسباني، الذين يسعون للتعاقد مع الفرعون المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى إنها رسالة قوية من نجم ليفربول إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الملكي، بعد أن أشارت تقارير بأن البرتغالي لا يريد صلاح في الريال بسبب طلباته المادية المرتفعة.





وأحرز صلاح 43 هدفاً خلال 50 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، كما ساهم في تأهل الفريق لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاماً.





وبذلك، ارتفع عدد الجوائز التي نالها صلاح خلال مسيرته مع ليفربول إلى 32 جائزة.





وحصد محمد صلاح 30 جائزة طوال مشواره مع ليفربول، إذ نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الانجليزية، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من رابطة النقاط البريطانية، كما توج بجائزتي أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).





كما حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في ليفربول سبع مرات، وجائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين أربع مرات، ومن الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.









وتوج صلاح أيضاً بجائزة هدف الشهر في نادي ليفربول ست مرات، وجائزة "هدف الجولة" في دوري أبطال أوروبا مرتين، وجائزة "لاعب الجولة" بنفس المسابقة القارية أربع مرات.





وأثيرت تكهنات الثلاثاء الماضي عن صفقة محتملة لانتقال صلاح من صفوف ليفربول إلى ريال مدريد. وذكر برنامج "إل شيرينجيتو" التلفزيوني الإسباني أن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع صلاح بصرف النظر عن القيمة المالية للصفقة التي تردد أنها قد تبلغ 200 مليون يورو.

