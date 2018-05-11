التحقيقات: مكوجي بولاق الدكرور خزن 14 ألف قرص ترامادول داخل محله





كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المكوجي المقبوض عليه بصحبة شقيقه، وبحوزتهما 14 ألف قرص ترامادول مخدر، كان يخزن الأقراص المخدرة داخل المحل الخاص به، بمنطقة بولاق الدكرور.





كانت وردت معلومات للمقدم هيثم سكر الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام وليد. س.م، 31 سنة، مكوجي، وشقيقه علي 27 سنة، عاطل، مقيمين بدائرة مركز أوسيم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين دائرة قسم بولاق الدكرور، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإثم، وتخزينهما الأقراص المخدرة داخل محل المكوجي الخاص بهما.





وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد قوة أمنية بإشراف العقيد أشرف فودة وكيل إدارة المخدرات بالمديرية، ومداهمة محل المكوجي الخاص بهما وبتفتيشه ضبط داخله 14 ألف قرص ترامادول المخدر، 4 هواتف محمول، 1000 جنيه، دراجة نارية، مطواة، وبالقبض عليهما ومواجهتهما أقرا خلال التحقيقات أمام اللواء ماجد عادل مدير الإدارة، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والدراجة النارية والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهم، وحرر محضرا بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.





وأكد اللواء ماجد عادل مدير مكافحة المخدرات على استمرار الحملات الأمنية حتى القضاء على جميع مروجي المواد المخدرة.



