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الجيش التركي يعلن تحييد 4448 إرهابيا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"

الجمعة 11/مايو/2018 - 04:27 م
الجيش التركي يعلن تحييد 4448 إرهابيا منذ انطلاق عملية غصن الزيتون
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أسماء العزب
 
أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، تحييد 4448 إرهابيا منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، في منطقة عفرين السورية، نقلا عن وكالة "الأناضول التركية".

وكان الجيش التركي أعلن في 18 مارس الماضي، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من تحرير مركزها.

وأطلقت القوات المسلحة عملية "غصن الزيتون"، في 20 يناير الماضي، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير المنطقة من إرهابيي منظمة "ي ب ك بي كا كا".
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