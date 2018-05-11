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مبروك عطية: "الدين مش بس صلاة وصيام"

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:29 م
مبروك عطية: الدين مش بس صلاة وصيام
مبروك عطية
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، إن النية أساس الدين الإسلامي، معقبًا: "دوروا على نياتكم.. الدين مش بس صلاة وصيام".

وأشار "عطية"، خلال برنامج "كلمة السر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أنه لو صحت النية صح العمل، مضيفًا: "لو نيتك سليمة ربنا هياخدك إلى الجنة، أو هيحقق اللي نفسك فيه".

وشدد على ضرورة أن يكون قراءة القرآن الكريم ليست فقط مقتصرة على شهر رمضان، ونهجره طوال العام.
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