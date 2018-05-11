تراجع حاد للعملات الإلكترونية.. والبيتكوين تفقد 400 دولار

شهدت العملات الإلكترونية تراجعاً حاداً في أدائها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقدت قيمتها السوقية نحو 50 مليار دولار في ساعات.



وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط "البيتكوين" بنحو 6% إلى 8793.5 دولار، حيث فقدت 400 دولار في ساعات.



وكانت "البيتكوين" شهدت تعافياً نسبياً في أدائها خلال الأسبوع الماضي وارتفعت إلى مستوى 9.9 ألف دولار.



كما تراجعت ثاني أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنحو 8% عند 703 دولارات، فيما انخفضت "الربيل" بنسبة 13.6% عند 0.6938 دولار.



أما عملة "بيتكوين كاش" فهبطت إلى 1424.2 دولار بنسبة انخفاض 14.2%، فيما تراجعت "أي.أو.إس" خامس أكبر عملة إلكترونية بنسبة 14.1% عند 15.57 دولار.



ومع الأداء السلبي للعملات الإلكترونية فقدت قيمتها السوقية الإجمالية 49 مليار دولار في ساعات، متراجعة عند مستوى 389 مليار دولار.