منى مينا: وفد من "الأطباء" لمقابلة رئيس الجمهورية (صور)

أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن حصول خريجي كلية العلوم الطبية، على لقب إخصائي، عقب دراستهم 4 سنين فقط، يعتبر مخالفا لقواعد مهنة الطب.





وأوضحت أن النقابة فوجئت بقرار جامعة بني سويف، بتعديل اللائحة الداخلية لكلية العلوم الطبية، تنص على منح هذا اللقب للخريجين من الكلية ولم تنص على عمل خريجى الكلية تحت إشراف طبي.





وأكدت أن اللائحة الموجودة حاليا تنص على أن خريجى العلوم الطبية هو مساعد للطبيب المتخصص ويعمل تحت إشرافه وتعديل هذا البند من اللائحة يعد جريمة.





وأشارت إلى أن الطبيب حتى يحصل على لقب اخصائى يدرس 7 سنين بكلية طب، بالإضافة إلى 4 سنوات تخصص، وأن إتاحة اللقب لخريجي العلوم الطبية يعرض حياة المرضى للخطر.





وطالبت بضرورة وضع قواعد واضحة تمنع من الخلط بين خريجي العلوم الطبية وخريجي كليات الطب.



