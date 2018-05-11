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عاجل.. إصابة 40 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:25 م
عاجل.. إصابة 40 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة
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أسماء العزب
 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إصابة 40 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الاسرائلي على حدود قطاع غزة.

هذا وشارك الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في فعاليات الجمعة السابعة لمسيرة العودة الكبرى، والتي تحمل اسم "جمعة الإعداد والنذير".

وبدأ الفلسطينيون، منذ نهاية مارس الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض بفعاليات مسيرة العودة الكبرى، والتي من المتوقع أن تكون في أشدها منتصف الشهر الجاري بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة.
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