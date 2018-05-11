ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة السيارات بحدائق القبة



وفي وقت لاحق تلقي اتصال هاتفي من رقم " محدد " ساومه خلاله المتصل علي دفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة وطلب منه التقابل بطريق الأتوستراد ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لاستلام المبلغ المالي وإعادة السيارة.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وبمحاورة المتصل بالتنسيق مع المبلغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه تمكن ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو "إبراهيم عويس حسانين على" وشهرته " أبراهيم الصغير " سن 18 عامل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المرج والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 22307 لسنة 2017 جنايات المرج " مخدرات " والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات بجلسة 19122017م حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المشار اليه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة.





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف باشتراكة مع كلا من "محمد الزناتي مصيلحي صالح "سن 28 صاحب محل مفاتيح كائن دائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المرج و"عبد الحى رضوان عبد الحي محمد" سن 30 عامل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المرج والمطلوب التنفيذ عليه في القضيتين أرقام ( 994 لسنة 2016م بني سويف " سرقة بالإكراة " والمقضي فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 25102016م، 5170 لسنة 2012م وادي النطرون بحيرة " قتل خطأ ) جاري ضبطه فى تكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع "ومساومة مالكيها علي إعادتها مقابل مبالغ مالية وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان الثاني والثالث اسفرت احدها عن ضبط المتهم الثاني بمواجهته بما جاء باقول المتهم الاول أيدها وقرر باقتصار دوره علي إصطناع المفاتيح المستخدمه في أرتكاب وقائع سرقة السيارات واعترف بارتكاب عدد 3 حوادث بذات الأسلوب بالإشتراك مع المتهمان الأول والثالث على النحو التالي سرقة السيارة رقم 35289 نقل الفيوم ماركة شيفرولية نصف نقل ملك المدعو " إبراهيم الزيانى "سن 57 ومقيم داخل دير وادي الريان الفيوم وسرقة السيارة رقم "هـ ون "417 ماركة هيونداي ألنترا فيراني اللون موديل 2009 ملك المدعو "شريف وائل كمال الدين "مهندس كيميائي ومقيم الواحة، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وسرقة السيارة رقم "و ق ج 128" ماركة كيا سيراتو فيراني اللون بلاغ المدعوة "جيهان على عمر" ومقيمة الهرم، جيزة تم بإرشادهما ضبط السيارات متحصلات نشاطهم الإجرامي بأماكن اخفائها وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي السيارات وأتهموهم بالسرقة تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الاصلى وتولت النيابة العامة التحقيق

ورد بلاغا لقسم شرطة حدائق القبة من المدعو" أحمد طلعت محمد إسماعيل "سن 43 صاحب شركة كائنة ـ دائرة القسم ومقيم ـ دائرة قسم شرطة الساحل باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم "ب ف ر" 9583 ماركة شيفرولية نصف نقل حمراء اللون حال توقفها أسفل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعةفحرر محضر بالواقعة.