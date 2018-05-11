إصابة إعلامي مرافق لقوات الشرعية خلال مواجهات مع المليشيا في البيضاء

أصيب إعلامي بارز، اليوم الجمعة، 11 أيار، 2018 خلال مواجهات مع المليشيا الحوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن الإعلامي المرافق لقوات الشرعية، أحمد المصعبي، تعرض لإصابة خلال مواجهات بين قوات الشرعية والمتمردين الحوثيين.

ولم تورد المصادر تفاصيل أكثر عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات عنيفة بين الشرعية والانقلابيين.