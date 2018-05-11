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الأمن يمسك مجموعة من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس‎

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:19 م
الأمن يمسك مجموعة من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس‎
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مروى الجلاصي
 
باشرت الفرقة المركزية الثانية بالإدارة الفرعية للأبحاث التابعة لإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، البحث في قضية موضوعها "إستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية، وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتدليس ومسك وإستعمال مدلس وتقليد طوابع السلط العمومية وإستعمالها".



و قد تم إلقاء القبض على 04 أشخاص أعمارهم تتراوح بين35 و52 سنة، قاطنين بولايتي أريانة وباجة بعد ثبوت تورطهم في القضية المشار إليها.



و بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا ومواصلة التحريات معهم.

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