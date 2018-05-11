وزيرة الثقافة تدشن "أنشطة الشمس المسرحية" لذوي القدرات الخاصة (صور)

وسط اجواء تحمل عطور التفاؤل والامل وتحت شعار النور منكم ولكم دشنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة انشطة فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة فى مقرها الدائم بمسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر بحضور اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد من قيادات وزارة الثقافة مع حشد كبير من الجمهور.





وقالت عبد الدايم إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عاما لابطال الارادة شرعت مؤسسات الدولة فى تنفيذ المشروعات الهادفة الى دعم ورعاية متحدى الاعاقة وجاءت مبادرة وزارة الثقافة ممثلة فى البيت الفنى للمسرح لتأسيس فرقة الشمس كخطوة هامة تؤكد قيم المواطنة وتلقى الضوء على قضاياهم كما تهدف الى تحقيق دمج افرادها بشكل طبيعى مع المجتمع من خلال الاعمال الفنية وتم اختيار هذا الاسم ( الشمس ) لها تعبيراً عن الطاقة الايجابية التي نتبادلها معهم.





وأكدت ان تقديم الدعم والرعاية لهؤلاء الابطال يعد رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة والاهتمام بهم أحد المعايير الهامة والمعاصرة لقياس تقدم وتحضر المجتمعات مشيرة ان قطاعات الوزارة المختلفة نفذت العديد من البرامج التى ترعى ذوى القدرات الخاصة منها استحداث فصلين بمركز تنمية المواهب بالاوبرا للاطفال والشباب إلى جانب برامج التمكين الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة التي تقدم الوان من الفنون والثقافة والآداب المختلفة لهم كما وجهت التحية لكل من شارك فى تأسيس الفرقة متمنية لهم النجاح والتوفيق وأشادت بعرض إطلاق نشاطها.





وفي كلمته تقدم إسماعيل مختار بالشكر لوزير الثقافة على رعايتها ودعمها لتنفيذ الفكرة وقال ان فرقة الشمس تعد الاولى من نوعها فى مسرح الدولة وتديرها الفنانة وفاء الحكيم مؤكداً ان البيت الفني للمسرح كان سباقا في إنتاج عروض لذوي القدرات الخاصة والتى بدأها الفنان فتوح أحمد الرئيس الاسبق للبيت الفنى للمسرح وأضاف ان برنامج النشاط يضم أعمالا عديدة تعبر عن إحتياجات وقضايا أبطال الإرادة.





وكانت الاحتفالية قد بدأت بعزف السلام الوطنى سبقه عرض للفنون الشعبية شارك فيه مجموعة من متحدى الاعاقة مع مبدعين من شباب محافظة السويس تلاه تفقد لنتاج ورشة الرسم والمنتجات اليدوية التى تصاحب نشاط الفرقة ، ثم عزفا على آلة الفلوت لفتاة من ابطال الارادة نالت إعجاب الحضور أعقبها فيلم تسجيلي يرصد نشاط الفرقة فى فترة الاعداد ثم فقرة لنتاج ورشة عمل الرقص الحديث واختتمت بأوبريت أنتيكا من تأليف أيمن حافظ ، وإخراج أميرة شوقي وأيمن حافظ ، إشراف عام ليوسف أبو زيد وبطولة أمير صلاح الدين ، مونيكا ، وائل أبو السعود ومجموعة من الفنانين الذين تأسست الفرقة من اجلهم وتضمن عدة لوحات فنية متنوعة لفتت الانظار وتفاعل معها الجمهور ، ثم حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية فى مشهد جسد احد القيم الانسانية الراقية.