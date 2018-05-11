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مصرع طالب وإصابة 4 آخرين إثر تصادم توكتوك بميكروباص بالبحيرة

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:19 م
مصرع طالب وإصابة 4 آخرين إثر تصادم توكتوك بميكروباص بالبحيرة
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إسلام أمين
 
تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى بوقوع حادث تصادم بطريق حوش عيسى – الريكو "فردي" أمام قرية الريكو.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة "أجره ميكروباص" قيادة "إ.ج.م" 23 عاما - مقيم بعزبة على خليفة، ودراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية قياده "ح.ح.ع" 21 عاما – سائق ومقيم ببندر حوش عيسى، وذلك أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التي تصادف سيرها في الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة المدعو "م.م.ع" 23 عاما - طالب ومقيم بقرية الريكو، من مستقلى الدراجة البخارية، وكذا إصابة قائد الدراجة البخارية وعدد 3 من مستلقيها بجروح وكدمات وسحجات.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام والمصابين لذات المستشفى وغادروها عقب تلقيهم العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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