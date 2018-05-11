انتحار شاب بدمنهور لـ خطبة حبيبته لآخر



تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور بغرق شخص بمياه ترعة المحمودية أمام كوبري إفلاقة.



انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة المدعو "أ.أ.ا" 25 عاما – ميكانيكي ومقيم منشية إفلاقة، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها ورد التقرير الطبي يفيد عدم وجود إصابات ظاهريه وأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب إدعاء غرق.



بسؤال كل من والد المتوفى "أ.ا.م" 68 عاما – بالمعاش، وشاهد الواقعة "هـ.ا.ح" 35 عاما - حاصل على دبلوم ومقيم بمشتل كرم، قررا بقيام المتوفى المذكور بإلقاء نفسه بمياه الترعة المشار إليها، وأضاف الأول بقيام نجله المذكور بالانتحار لمروره بحاله نفسيه سيئة لارتباطه عاطفيًا بإحدى الفتيات وخطبتها لشخص آخر ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.