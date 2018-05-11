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وزير الاقتصاد التركي: الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي فرصة لأنقرة

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:14 م
وزير الاقتصاد التركي: الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي فرصة لأنقرة
وزير الاقتصاد التركي
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وكالات
 

قال وزير الاقتصاد التركى الجمعة، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى يمثل "فرصة" لتركيا مؤكدا مواصلة التعاون التجارى مع طهران.

 

ورغم احتجاجات قوية وجهود بذلها شركاؤه الأوروبيون حتى اللحظة الأخيرة أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنسحاب واشنطن من الاتفاق التاريخى، وهدد بمزيد من العقوبات ضد إيران.

 

وقال الوزير نهاد زيبقجى لوكالة الأناضول للأنباء "أعتبر ذلك فرصة لتركيا" مضيفا "سأواصل المبادلات التجارية مع إيران".

 

لكنه قال إن هناك قرارات للامم المتحدة متعلقة بأنشطة إيران النووية ومسائل أخرى ستواصل النشاطات التجارية "بالطبع الالتزام بها".

 

وتحدث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هاتفيا إلى نظيره الروسى فلاديمير بوتين واتفق الرئيسان على أن القرار الأمريكى "خطأ".

 

المزيد عن: وزير الاقتصاد التركي نووي إيران تركيا انقرة الاتفاق الايراني
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