انهيارات وفرار جماعي للحوثيين من جبهات مديرية موزع





انسحبت عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية من جبهات مديرية موزع غربي محافظة تعز وفرت تاركة خلفها عتادها وأسلحتها وقتلاها بعد قطع خطوط إمداد التعزيزات عنها في جبهة البرح.





وذلك بعد سيطرة قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة على مفرقي الوازعية والبرح، حيث لقي 60 مسلحا من ميليشيا الحوثي مصرعهم في جبهات الساحل الغربي لليمن.





فيما قال الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الحوثيين أصبحوا في «كماشة» نتيجة محاصرتهم من مختلف الجهات، في وقت بسطت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع، بدعم من قواتنا سيطرتها الكاملة على وادي عذبة، ثاني أكبر معقل لتنظيم القاعدة بمنطقة خبر المراقشة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.





وتشهد صفوف ميليشيا الحوثي حالة من الهلع الشديد وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير وقتيل فيما استسلم عدد كبير من مسلحيها بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة.





وتواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية و«ألوية العمالقة» والمقاومة التهامية تقدمها الميداني بجبهات الساحل الغربي وتحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة ضمن عمليات عسكرية واسعة ونوعية أنهكت القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.





وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيا الحوثي تشهد انهيارات متسارعة في صفوفها وهروبا جماعيا لعناصرها من جبهات القتال، منوهة بإقدام الميليشيا على تصفية عدد من عناصرها في مدينة البرح بعد فرارهم من أرض المعركة وذلك وسط انشقاقات مستمرة وهزائم متلاحقة في صفوفها.





وتحكم قوات المقاومة سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية التي تقطع خطوط إمداد الميليشيا باتجاه جبهات كهبوب والعمري وعزان والمنصورة وصنفه والوازعية في ضربات قاصمة أربكت صفوف الحوثيين.





قطع إمدادات

وأوضحت المصادر أن السيطرة على موزع يقطع كافة الإمدادات عن ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى جبهة الكدحة والوازعية. وجاءت هذه الانتصارات بعد يومين على سيطرة قوات العمالقة والمقاومة الوطنية على مفرق الوازعية وعدد من المصانع المحلية في مدخل مدينة البرح - غرب المحافظة.









وطبقا لمصادر عسكرية تحدثت لـ«البيان» فإن الخطة العسكرية تقضي بأن تلتحم هذه القوات عبر منطقة الكدحة مع قوات اللواء 35 مدرع المسيطر على المناطق الممتدة من أطراف الكدحة وحتى مدينة الراهدة شرق محافظة تعز وبهدف قطع خطوط إمدادات الميليشيا في أطراف محافظة تعز مع محافظة لحج.





ولقي 60 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم خلال اليومين الماضيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية في جبهات الساحل الغربي لليمن.





وقالت مصادر عسكرية يمنية إن قصف مقاتلات التحالف تركز على مواقع وتجمعات الميليشيا في مديريات الحالي والدريهمي وجبل راس فيما دارت اشتباكات بين المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية من جهة وميليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى شمال مديرية حيس وأخرى في الطريق المؤدية نحو مديرية التحيتا.





وأضافت إن مقاتلات التحالف العربي تواصل شن غاراتها الجوية النوعية على تجمعات ميليشيا الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.



