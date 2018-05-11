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"أمن الجيزة" يداهم عدة بؤر إجرامية ويضبط كميات من المخدرات والأسلحة في البدرشين

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:11 م
أمن الجيزة يداهم عدة بؤر إجرامية ويضبط كميات من المخدرات والأسلحة في البدرشين
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكبرة لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بمركز البدرشين.

وأشرف على الحملة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رئيس القطاع ومأمور ورئيس مباحث المركز، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 قضية مخدرات تنوعت في ضبط ' 50 جرام هيروين، 5 سم سائل الماكس فورت المخدر، 300 قرص مخدر" كما تم ضبط بندقية آلية و2 فرد خرطوش، طلقة نارية، فضلا عن ضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 124 حكم قضائي، 2 ضبط وإحضار جنائي، مراقب، وذلك لضبط الأمن وفرض السيطرة الأمنية على الشارع الجيزاوي، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المزيد عن: كميات من المخدرات والأسلحة بؤر إجرامية البدرشين أمن الجيزة
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