إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيره ناريه بقرية مؤسسة البستان.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول عائلة الضو "أ.ح.ا" 47 عاما – فلاح، و"ع.ع.ا" 42 عاما – فلاح، و"س.ح.ا" 40 عاما – فلاح، و"م.ن.ا" 20 عاما – فلاح، مصابين بجروح وكدمات واشتباه كسور، وطرف ثاني عائلة مجدوب "ع.ح.م" 42 عاما – فلاح، و"ط.م.م" 55 عاما – فلاح، و"ع.ع.ش" 31 عاما – فلاح، و"ن.ع.م" 48 عاما – فلاح، وشقيقه "ع.ع.م" 30 عاما – فلاح، و"إ.ع.م" 21 عاما – عامل، مصابين بجروح وكدمات واشتباه كسور، وذلك لخلافات بسبب الجيرة بأرضهم الزراعية قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب بالعصي وإحداث الإصابات المشار إليها.



انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز وتم السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وكذا ضبط كل من "ش.إ.ا" 35 عاما – فلاح من عائلة الضو، وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع وعدد 4 طلقات، و"ع.إ.ا" 34 عاما – سائق من عائلة مجدوب، وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات.



تم نقل جميع المصابين من الطرفين لمستشفى الدلنجات العام للعلاج وتم عمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة اللازمة، وبسؤال طرفي المشاجرة، قرروا بمضمون ما تقدم واعترفا الأخيرين بحيازتهما للسلاحين المضبوطين والذخيرة بقصد الدفاع، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.