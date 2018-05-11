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عاجل.. الرئيس اليمني يزور مقر قيادة القوات المشتركة

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:05 م
عاجل.. الرئيس اليمني يزور مقر قيادة القوات المشتركة
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الفجر السعودي
 

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ظهر اليوم الجمعة، بزيارة لقيادة القوات المشتركة، حيث كان في استقباله الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة.

واستمع "هادي"، خلال الزيارة لإيجاز عن سير العمليات العسكرية بالداخل اليمني.

كما تم خلال الزيارة تبادل الأحاديث في جملة من الموضوعات، التي تتعلق بالعمليات الميدانية للجيش الوطني المدعوم من التحالف.

وقد أشاد الرئيس اليمني، بالدور الذي تقوم به قوات التحالف لإعادة الشرعية، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي لن تستمر في إذلال الشعب اليمني والنصر والتمكين قادم بمشيئة االله في كل شبر من أرض اليمن.

وأشاد منصور، في الوقت ذاته بالأدوار البطولية للجيش الوطني والشعب اليمني الذي يرفض الخضوع لميليشيا الظلام والانقلاب والموت.

عاجل.. الرئيس اليمني يزور مقر قيادة القوات المشتركة
عاجل.. الرئيس اليمني يزور مقر قيادة القوات المشتركة
عاجل.. الرئيس اليمني يزور مقر قيادة القوات المشتركة
عاجل.. الرئيس اليمني يزور مقر قيادة القوات المشتركة
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