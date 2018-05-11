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اعادة امتحان تم تسريبه وتحويل المتسببين للتحقيق في قنا

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:09 م
اعادة امتحان تم تسريبه وتحويل المتسببين للتحقيق في قنا
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، إعادة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية عقب اكتشاف حالة تسريب للامتحان للصف الثاني الإعدادي، بإدارة دشنا التعليمية، وذلك عقب نقله من المطبعة السرية للإدارة، إلى مدرسة دشنا الإعدادية.

وأعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية قررت تحويل مسئولي المطبعة السرية، وموجه المادة الأول، للتحقيق، لكشف تفاصيل ما حدث.
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