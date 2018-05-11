محافظ القليوبية: توريد 80 ألف طن للصوامع والشون حتى الآن



قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إن عملية توريد الأقماح للصوامع والشون بنطاق دائرة المحافظة تسير بانتظام، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 80 الف طن تقريبا.



وأكد عشماوي، أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحًا لكل قرية ومركز وربطها على الشون والصوامع والهناجر الجاهزة والمخصصة لإستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الإستيعابية لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية.



موضحًا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام 9 صوامع وشونة وهناجر مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 الف طن تقريبا تكفي لإحتياجات المحافظة من القمح لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 الف فدان تقريبا.



وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل مؤكدا ان الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول،مشيرًا إلى ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.





