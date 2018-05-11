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فضالي: استحداث اشتراك جديد لفئة كبار السن بـ135 جنيه لمدة 3 أشهر

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:04 م
فضالي: استحداث اشتراك جديد لفئة كبار السن بـ135 جنيه لمدة 3 أشهر
المهندس علي فضالي
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، إن قرار تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق، لم يمس اشتراكات الطلاب والذي تبلغ قيمته 33 جنيهًا، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار "فضالي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم استحداث اشتراك لمدة 3 أشهر لفئة كبار السن بمبلغ 135 جنيه، لافتا إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق لم تمد له يد التطوير من 31 عام، ويحتاج لتطوير كبير.

وأضاف أنه تم الدفع بـ 20 قطار مكيف بالخط الأول، متابعًا: "بنحلم يجي يوم نقوم بعمرة مترو الأنفاق في وقتها".
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