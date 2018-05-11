إزالة 96 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ4 مدن بالقليوبية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة طوخ برئاسة محمد خيري رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة الزراعية والأوقاف والإصلاح الزراعية، حملة مكبرة بتوجيه وإشراف اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية حيث نجحت فى إزالة 49 حالة تعدى على الاراضى الزراعية وصادر بشأنها قرارات إزالة بمساحة 2 فدان و11 قيراط وإزالة 4 حالات تعدى على خط أنابيب البترول بمساحة 375م بناحية الحدادين.



وعلى جانب أخر قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة شبين القناطر بشن حملة مكبرة برئاسة محمد الحسيني رئيس مدينة شبين القناطر حيث تمت إزالة 5 حالات بمساحة 4 قيراط بالجعافرة والسلمانية.



وعلى صعيد آخر قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة بنها برئاسة نجوى العشيري رئيس المدينة بشن حملة مكبرة حيث تمت إزالة 2 حالة تعدى على أملاك الدولة حالة بمساحة 350م بكفر الجزار.



كما قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة رجب عبد الرازق بإزالة 40 حالة إزالة بمساحة 5 فدان بقرية أبو الغيط تواصل المحافظة حملاتها المتتالية بالمراكز والمدن لاسترداد الاراضى التابعة للدولة المستولى عليها بدون صفة قانونية بإشراف المحافظ وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكد المحافظ بأنه سيواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الانتفاع بدون وجه حق بأملاك الدولة او الاعتداء على مقدرات الشعب المتمثلة فى المال العام مؤكدا على أنه لا تهاون على أى معتدي على أراضي أملاك الدولة

كما وجه بإعادة حصر الأراضي المستردة مؤخرا الإمكانية الانتفاع بها فى مشروعات قومية وخدمية بعد العرض على رئيس الوزراء

وأوضح المحافظ أنه عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لحصر جميع أراضي أملاك الدولة وتم إنشاء سجلات بكل مركز ومدينة ووحدة قروية موضح بها مساحة كل قطعة وجهة الولاية عليها ومقترح كيفية استغلالها والاستفادة منها لإقامة مشروعات تعود بالفائدة والنفع على أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أنه بعد أن تم إعداد قاعدة بيانات كاملة وسليمة ومدققة، أصدر تعليمات مشددة بعدم تخصيص شبر واحد من أراضي أملاك الدولة لاى شخص، كاشفًا أنها ستخصص للمنفعة العامة ولخدمة أبناء المحافظة.

وقال المحافظ أنه تم توفيق أوضاع لعدد من الحالات بعد أن تم تحصيل القيمة الإيجازية المتأخرة على المدد السابقة ودفع الغرامات ليتم تحرير استمارات تقنين أوضاع بإدارة الأملاك.