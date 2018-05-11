"خدمات مالية" الأكثر استحواذاً على تداولات البورصة خلال الأسبوع الجاري
الجمعة 11/مايو/2018 - 03:20 م
عبدالرحمن العويسى
جاء قطاع "خدمات مالية ( باستثناء البنوك )" متصدرا قائمة القطاعات الأكثر استحواذا في البورصة خلال الأسبوع الجارى بحجم تداول بلغ 411.1 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 1.441 مليار جنيه وتلاه قطاع "اتصالات" بحجم تداول بلغ 361.6 مليون ورقة بقيمة 1.080 مليار جنيه.
وجاء قطاع "العقارات" ثالثا بحجم تداول 226.3 مليون ورقة مالية بقيمة 976.2 مليون جنيه، وجاء رابعاً قطاع "سياحه وترفية" بحجم تداول بلغ 62.7 مليون ورقه ماليه وبقيمة 228.3 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع "التشييد ومواد البناء" بحجم تداول 52.1 مليون ورقه ماليه بقيمة 640.7 مليون جنيه.
وجاء قطاع "العقارات" ثالثا بحجم تداول 226.3 مليون ورقة مالية بقيمة 976.2 مليون جنيه، وجاء رابعاً قطاع "سياحه وترفية" بحجم تداول بلغ 62.7 مليون ورقه ماليه وبقيمة 228.3 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع "التشييد ومواد البناء" بحجم تداول 52.1 مليون ورقه ماليه بقيمة 640.7 مليون جنيه.
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