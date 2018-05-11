"القلعة" تحتل المركز الثانى بين أكثر الشركات تداولًا خلال الأسبوع





تصدرت شركة "اوراسكوم للاتصالات الاعلام والتكنولوجيا" المرتبة الأولى في قائمة الخمس شركات الانشط في البورصه خلال الأسبوع الحالى من حيث كمية التداول بحجم تداول بلغ 242.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 199.1 مليون جنيه.



وجاءت "القلعة" فى المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 199.4 مليون ورقة مالية بقيمة 538.1 مليون جنيه، ثم شركة " عامر جروب" ثالثا بحجم تداول بلغ 135 مليون ورقة مالية بقيمة 47.5 مليون جنيه.



وجاءت شركة "بورتو جروب" للأستثمارات المالية رابعًا بحجم تداول بلغ 111.9 مليون ورقة مالية بقيمة 41.2 مليون جنيه ، وفى الخامسة جاءت شركة "جلوبال تيلكوم" القابضة بحجم بتداول بلغ 93.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 463.4 مليون جنيه.



