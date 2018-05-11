ارتفاع تداولات البورصة إلى 7.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالى نحو 7.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.276 مليون ورقة منفذة على 150 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.152 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.



أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.1 مليون ورقة منفذة على 580 عملية خلال الأسبوع.



واستحوذت الأسهم على 89.83%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.17% خلال الأسبوع الحالى.



