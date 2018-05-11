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رسميا.. محمد رمضان مديرا فنيا لسمنود

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:59 م
رسميا.. محمد رمضان مديرا فنيا لسمنود
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سارة سالم
 
قرر مجلس إدارة نادي سمنود برئاسة حسام غنيمة تعيين محمد رمضان مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالقسم الثالث، خلفا لماهر عبدالحليم الذي تقدم بأستقالته في نهاية الموسم، وذلك عقب الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة الفريق والذي شهدت بتوقيع العقود والأتفاق علي كافة الأمور المادية.

ومن المقرر أن يجتمع المدير الفني مع اللجنة الفنية بنادي سمنود لإختيار باقي الجهاز الفني والأتفاق علي الراحلين وتدعيمات بعض المراكز.

وسبق لرمضان العمل مدربا مع كل من طارق العشري ومحمد عودة في المقاولون، ومع علاء عبدالعال في الداخلية وأحمد الكأس في أف سي مصر، وقاد سماد السويس وغزل المحلة وأتحاد السنبلاوين كمديرا فنيا.
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