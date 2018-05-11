الذهب في أسبوع.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات وقفزة في سعر "الجنيه"

شهدت أسعار الذهب المحلى تراجعًا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متأثرة بتذبذب سعر الأوقية العالمية الذي يتأثر مباشرة بالتحركات السياسية، حيث يعتبر الذهب هو الاستثمار الآمن في الأوقات السياسية الصعبة نظرًا للتراجع القوى الذي تشهده العملات خلال الفترة الراهنة، وفيما يلي يرصد الفجر التحركات السعرية التي شهدها الذهب مقارنة بالأسبوع الماضي.



شهد جرام الذهب المحلى من عيار 21 ارتفع بنحو 10 جنيهات، فيما ارتفع الجرام من عيار 24 بنحو 11جنيهات، أما عيار 18 فصعد بنحو9 جنيهات، واكتسب الجنيه الذهب 80 جنيها.



ووجاءت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



عيار 18 : 561.40 جنيه



عيار 21 : 655 جنيها



عيار 24 : 748.47 جنيه



الجنيه الذهب : 5240 جنيها



الأوقية : 1325 دولارا



اسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي:



عيار 18 سجل 552 جنيهًا للجرام.



عيار 21 سجل 645 جنيهًا للجرام.



عيار 24 نحو 737 جنيهًا للجرام .



الجنيه الذهب 5160 جنيها.



الأوقية: 1310 دولار.



