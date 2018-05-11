لافروف: نقل السفارة أوصل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة أوصل التسوية الفلسطينية الاسرائيلية إلى طريق مسدود.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله خلال لقائه الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الاوسط نيكولاي مالادينوف في موسكو اليوم: “إن موسكو قلقة بشأن الوضع الذي آلت إليه التسوية بين الفلسطينيين و (إسرائيل) نظرا لأن القرار الأمريكي بشأن القدس أوصل هذه التسوية إلى طريق مسدود” محذرا من أن المأزق يزداد عمقا مع القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية بشأن المدينة.

وأضاف لافروف: “إن روسيا ترغب برؤية دور أكبر وأكثر فاعلية للرباعية الدولية وهي قلقة من محاولات تغيير تركيبة الخريطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل يسمح بإزاحة القضية الفلسطينية إلى الخلفية وتهميشها”.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن جميع الدول أعربت عن قلقها لتراكم المشاكل الخطيرة التي سيكون من شأنها توليد الانفجار في أي لحظة.

وكان ترامب أعلن في الـ 6 من شهر كانون الأول الماضي اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.

وفي موقف استفزازي إضافي أشارت الإدارة الأمريكية إلى أن افتتاح السفارة الأمريكية سيتم في الـ 14 من أيار الجاري تزامنا مع الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين المحتلة.