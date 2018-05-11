ضبط المتهمين في مشاجرة بالمعادي



و"سالم شعبان سيد شعبان "سن 36 عاطل ومقيم بذات العنوان وبحوزته سلاح ابيض " سنجة " و"احمد عبد النبي سيد شعبان" سن 32 نجار ومقيم دائرة القسم، والطرف ثان وهم "سيد فاروق سيد امام "سن 53 موظف ومقيم دائرة القسم مصاب بخدوش وكدمات بالوجه وبحوزته سلاح ابيض " سنجة " و"مروان طارق امين مرعي "سن 16 سائق توك توك ومقيم دائرة القسم مصاب بخدوش بالوجه وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الطرف الثاني بتركيب كاميرات اعلي العقار الخاص بهم على غير رغبة الطرف الأول وقيامهم بإزالة تلك الكاميرات تطورت الي مشاجرة تعدي خلالها الطرفان علي بعضهما بالضرب محدثين ما بهم من اصابات وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفان وبحوزتهم الاسلحة النارية والبيضاء الموضحة قرين كل منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.





ورد بلاغا تبلغ لقسم شرطة المعادي من الأهالي بمشاجرة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث نحو الواقعة وتبين أنها بين طرفين، طرف أول وهم "محمد محمد سيد شعبان "سن 23 نجار مصاب بخدوش وكدمات بالقدم اليمني " وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار واحمد شعبان سيد شعبان سن 19 ميكانيكي مصاب بخدوش وكدمات بالقدم اليسري وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار".