الدولار في أسبوع.. العملة الأمريكية تقفز 13 قرشًا

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار بمعدل 13 قروش للشراء 12 قروش للبيع مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 17.73 جنيها للشراء، و17.82 جنيها للبيع مقارنة بـ 17.60 جنيها للشراء، و17.70 للبيع في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.



وترصد بوابة الفجر من خلال التقرير التالي مقارنة بين أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري بين الأسبوعين الماضي والجاري، وجاءت على النحو التالي:



اسعار الدولار في ختام الأسبوع الجاري:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.7314 جنيه للشراء

17.8295 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر



17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.67 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.71 جنيه للشراء

17.81 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.71 جنيه للشراء

17.81 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.70 جنيه للشراء

17.80 جنيه للبيع



أسعار الدولار في ختام الأسبوع الماضي:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.6089 جنيه للشراء



17.7089 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع





سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار



سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.58 جنيه للشراء



17.68 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.60 جنيه للشراء



17.70 جنيه للبيع





