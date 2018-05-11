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الأمن يعثر على قرابة ال6 آلاف قرص مخدر بسيارة مغاربية في جندوبة (صور)‎

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:49 م
الأمن يعثر على قرابة ال6 آلاف قرص مخدر بسيارة مغاربية في جندوبة (صور)‎
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مروى الجلاصي
 



تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بغار الدّماء من ولاية جندوبة داخل المدينة، من ضبط سيّارة تحمل ترقيما منجميّا تابع لدولة مغاربيّة مجاورة على متنها مواطنين من تلك الدّولة.


و بتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، تمّ العثور على 5970 قرصا مخدّرا كان مخفيّا بإحكام بأماكن مختلفة داخلها، حيث أذنت النّيابة العموميّة لدى إستشارتها، بحجز السيّارة والأقراص المخدّرة واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بشأن المعنيّيْن.
الأمن يعثر على قرابة ال6 آلاف قرص مخدر بسيارة مغاربية في جندوبة (صور)‎
الأمن يعثر على قرابة ال6 آلاف قرص مخدر بسيارة مغاربية في جندوبة (صور)‎
الأمن يعثر على قرابة ال6 آلاف قرص مخدر بسيارة مغاربية في جندوبة (صور)‎
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