الأمن يعثر على قرابة ال6 آلاف قرص مخدر بسيارة مغاربية في جندوبة (صور)‎













تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بغار الدّماء من ولاية جندوبة داخل المدينة، من ضبط سيّارة تحمل ترقيما منجميّا تابع لدولة مغاربيّة مجاورة على متنها مواطنين من تلك الدّولة.







