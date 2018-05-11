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إصابة 8 فلسطنيين برصاص الاحتلال في جمعة النذير‎

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:50 م
إصابة 8 فلسطنيين برصاص الاحتلال في جمعة النذير‎
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رحاب منيعم
 
أطلق جنود الاحتلال  الرصاص الحي وقنابل الغاز علي المشاركين في الجمعة السابعة، لمسيرات العودة الفلسطنية في مخيمات العودة الخمسة قرب السياج الحدودي.

وأعلنت مصادر محلية اصيب 8 فلسطنيين، بينهم طفل برصاصتين في ساقيه الاثنتين شرق جباليا شمال القطاع، وآخر برصاصة خلال تواجده شرق مدينة غزة قرب موقع "ملكة" العسكري.

ووفقا لشهود عيان ، تتصاعد الان  ألسنة اللهب بموقع تابع  للاحتلال شرق جباليا إثر بالونات حارقة اطلقها الشبان، وحرائق اخرى شرق غزة.

المزيد عن: رصاص الاحتلال جمعة النذير إصابة 8 فلسطنيين
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