إصابة 8 فلسطنيين برصاص الاحتلال في جمعة النذير
الجمعة 11/مايو/2018 - 01:50 م
رحاب منيعم
أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز علي المشاركين في الجمعة السابعة، لمسيرات العودة الفلسطنية في مخيمات العودة الخمسة قرب السياج الحدودي.
وأعلنت مصادر محلية اصيب 8 فلسطنيين، بينهم طفل برصاصتين في ساقيه الاثنتين شرق جباليا شمال القطاع، وآخر برصاصة خلال تواجده شرق مدينة غزة قرب موقع "ملكة" العسكري.
ووفقا لشهود عيان ، تتصاعد الان ألسنة اللهب بموقع تابع للاحتلال شرق جباليا إثر بالونات حارقة اطلقها الشبان، وحرائق اخرى شرق غزة.
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