إصابة 8 فلسطنيين برصاص الاحتلال في جمعة النذير‎

أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز علي المشاركين في الجمعة السابعة، لمسيرات العودة الفلسطنية في مخيمات العودة الخمسة قرب السياج الحدودي.





وأعلنت مصادر محلية اصيب 8 فلسطنيين، بينهم طفل برصاصتين في ساقيه الاثنتين شرق جباليا شمال القطاع، وآخر برصاصة خلال تواجده شرق مدينة غزة قرب موقع "ملكة" العسكري.





ووفقا لشهود عيان ، تتصاعد الان ألسنة اللهب بموقع تابع للاحتلال شرق جباليا إثر بالونات حارقة اطلقها الشبان، وحرائق اخرى شرق غزة.



