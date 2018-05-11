(من 10 قروش لـ 7 جنيهات) .. رحلة تذكرة المترو مع زيادة الأسعار

قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، زيادة أسعار تذاكر المترو ابتداء من اليوم الجمعة، مع تقسيمها إلى نظام محطات، على أن يتراوح سعر التذكرة بين 3 و7 جنيه للتذاكر الكوامل ويتراوح بين 2 و6 جنيه لأنصاف التذاكر، بدعوى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود السلطات لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

10 قروش

مرت تذكرة المترو بمراحل منذ بداية تشغيله بالقاهرة الكبرى عام 1987م، عندما تم تحديد سعر التذكرة 10 قروش كسعر موحدة مع افتتاح أول مرحلة بالخط الأول للمترو من حلوان حتى رمسيس.

من 10 قروش لـ 50 قرش

ومع اكتمال الخط الأول للمترو عام 1989 وافتتاح المرحلة الثانية منه تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، على أن تكون كل مرحلة بسعر مختلف للتذكرة، وتم تحديد سعر المرحلة الأولى وكانت من محطة إلى 9 محطات بمبلغ 10 قروش للتذكرة، وسعر المرحلة الثانية من 9 محطات إلى 18 محطة بسعر 15 قرش للتذكرة، والمرحلة الثالثة من 18 محطة فأكثر بسعر 25 قرش للتذكرة، ليكون سعر التذكرة للمحطات كاملة بـ50 قرش للتذكرة.

75 قرش

وبعد تشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق من محطة "شبرا الخيمة - المنيب" عام 2000، وامتدت حتى تم تدشين الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتم تقسيم أسعار التذاكر بناء على عدد المحطات لتبدأ من نصف جنيه ثم 75 قرش وصولا لجنيه كامل.

جنيه كسعر موحد

وفي عام 2006م، تم إلغاء نظام المراحل في سعر التذكرة، وتم تحديد سعر موحد للتذكرة قيمته جنيه واحد.

جنيهان

وظلت وزارة النقل، تعلن عن عزمها ارتفاع تذكرة المترو، وتتراجع حتى في 23 مارس 2017م، وافق مجلس الوزراء رسميًا على قرار الدكتور هشام عرفات وزير النقل، برفع تذكرة مترو الأنفاق، وذلك بجنيهيّن للتذكرة الكاملة لجميع خطوط المترو.

وقال "عرفات"، إن القرار ينص على أن الفئات المستثناه لها نصف تذكرة بقيمة جنيه ونصف، وأن ذوي الاحتياجات الخاصة قيمة التذكرة لهم جنيه فقط.

وكانت الحكومة قد رفعت سعر تذكرة المترو في مارس الماضي، عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر.

7 جنيهات

ومؤخرًا، قرر وزير النقل، زيادة أسعار تذاكر المترو ابتداء من اليوم الجمعة، وأرسلت شركة المترو تعليمات مساء أمس، إلى محطات الخطوط الثلاثة بالأسعار الجديدة لأسعار التذاكر على أن يتم تطبيقها من صباح اليوم الجمعة، وتشمل تقسيم المحطات إلى ثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل وجنيهين للأنصاف.

وتضمنت تعليمات شركة المترو التي أرسلتها للمحطات المنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات للكوامل و4 جنيهات للأنصاف، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 وسعر تذكرتها بـ 7 جنيهات للكوامل و6 جنيهات للأنصاف.