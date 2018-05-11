مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في منطقة البحر الميت بالأردن

نظم الشعب الأردني، اليوم الجمعة، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في منطقة البحر الميت بـالأردن، نقلا عن قناة "الغد الإخبارية".



وأكد المشاركون بأن هذه الوقفة هي وقفة تعبيرية تضامنية لتأكيد الانتماء لفلسطين وقضيتها العادلة والتأكيد على عروبية القضية الفلسطينية.



وأشاروا إلى أنهم هنا اليوم لنوصل رسالة إلى شعبنا الفلسطيني بأن الأمة العربية معه في كل يقوم به من مبادرات مقاومة ضد العدو الصهيوني، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتحرير كامل الأرض بكافة أشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة."



هذا وشارك الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في فعاليات الجمعة السابعة لمسيرة العودة الكبرى، والتي تحمل اسم "جمعة الإعداد والنذير".

