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مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في منطقة البحر الميت بالأردن

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:47 م
مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في منطقة البحر الميت بالأردن
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أسماء العزب
 
نظم الشعب الأردني، اليوم الجمعة، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في منطقة البحر الميت بـالأردن، نقلا عن قناة "الغد الإخبارية".

وأكد المشاركون بأن هذه الوقفة هي وقفة تعبيرية تضامنية لتأكيد الانتماء لفلسطين وقضيتها العادلة والتأكيد على عروبية القضية الفلسطينية.

وأشاروا إلى أنهم هنا اليوم لنوصل رسالة إلى شعبنا الفلسطيني بأن الأمة العربية معه في كل يقوم به من مبادرات مقاومة ضد العدو الصهيوني، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتحرير كامل الأرض بكافة أشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة."

هذا وشارك الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في فعاليات الجمعة السابعة لمسيرة العودة الكبرى، والتي تحمل اسم "جمعة الإعداد والنذير".
المزيد عن: منطقة االبحر الميت مسيرة تضامنية جمعة الإعداد والنذير الشعب الفلسطيني الاردن
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