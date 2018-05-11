تعرف على أهم مشروعات تطوير مرفق مترو الأنفاق

نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو بعنوان "مصر.. طريق مفتوح نحو التنمية"، اليوم الجمعة، يرصد أهم المشروعات الجاري تنفيذها في مرفق مترو الأنفاق، والذي يعد الوسيلة الأكثر استخدامًا، والأسرع تطورًا.



حيث جاري العمل في مرحل إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، مع التعاقد على تنفيذ خط القطار الكهربائي والذي يمتد ما بين "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة"، بطول 70 كيلو متر، وتكلفة تصل إلى 1200 مليون دولار.



كما أنه جاري إعادة تأهيل ترام الرمل بتكلفة 363 مليون يورو، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في 47 محطة خاصة في الخط الأول للمترو بتكلفة 40 مليون جنيه.