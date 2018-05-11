ضبط لحوم فاسدة بالسيدة زينب والأميرية

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن المدعو " محمد م ا ع "سن 27 مسئول عن مخزن تجهيز لحوم ودهون كائن دائرة قسم شرطة السيدة زينب ومقيم العياط جيزة يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على المضبوطات التالية 1.250 طن لحوم ( دهون، شغت ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد فرمها وبيعها لمحلات المأكولات لاستخدامها في إعداد الوجبات لتحقيق أرباح غير مشروعة

كما تمكنوا أيضا من ضبط المدعو "ادهم س ع ع " سن 30 مسئول عن مخزن تجهيز لحوم ودهون كائن دائرة قسم شرطة الأميرية ومقيم ديروط أسيوط لقيامه بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية:ـ 1.160 طن لحوم ( دهون، شغت، دواجن ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد فرمها وبيعها لمحلات المأكولات لاستخدامها في إعداد الوجبات لتحقيق أرباح غير مشروعة

تحرر عن تلك الوقائع المحضر اللازمة وتباشر النيابة العامة التحقيقات