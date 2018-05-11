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عاجل.. إخلاء القنصلية الروسية في هونج كونج

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:40 م
عاجل.. إخلاء القنصلية الروسية في هونج كونج
القنصلية الروسية بهونج كونج
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وكالات
 

تم إخلاء مكتب القنصلية العامة الروسية في هونج كونج، بعد اكتشاف قنبلة أمريكية من الحرب العالمية الثانية في منطقة وانشاي المحاذية لمبنى القنصلية.

 

وذكرت القنصلية الروسية في خبر نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أنها" توقفت عن استقبال المراجعين اعتبارا من 11 مايو 2018 و حتى إشعار آخر".

 

وأعلنت مجموعة من العمال في ورشة بناء في المنطقة الوسطى من المدينة، أنها عثرت أمس على قنبلة من نوع AN-M65 طولها 145 سم وقطرها 45 سم.

 

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن عملية استخراج القنبلة وإتلافها استمرت حوالي 20 ساعة وتم خلال ذلك إخلاء جميع المباني القريبة وإغلاق كافة الطرق المجاورة.

 

وهذه ثالث قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية، يتم العثور عليها في المنطقة المذكورة بعد قذيفتين أمريكيتين كشف عنهما في يناير الماضي.

 

 

 

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