رئيس هيئة البريد حصل على 2 مليون جنيه مكافآت بشيكات خاصة وأهدر 5 ملايين خلال عام ونصف العام

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، صدر فى 29 أبريل الماضى، عن حسابات الهيئة القومية للبريد، عن حصول المهندس عصام الصغير، رئيس مجلس الإدارة السابق، الذى غادر منصبه منذ أيام، وتعيين أحمد عبدالحليم، قائمًا بالأعمال، على مكافآت تصل إلى مليون و700 ألف جنيه خلال عام ونصف العام.





وأوضح التقرير أنه حصل عليها بصفته ممثل شركة «البريد للاستثمار» بمجلس إدارة شركة «اتصالات مصر»، بالمخالفة للقانون، وقرار رئيس الجمهورية 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى للأجور، البالغ 42 ألف جنيه شهريا.





وكشف التقرير أنه وافق فى فبراير على شراء سيارة مرسيدس E200، تخصص له، بمبلغ 2 مليون و758 ألف جنيه، رغم وجود أخرى مرسيدس E230، موديل 2008، ولم تتجاوز قراءة العداد بها 212 ألف كيلومتر. وحسب ما جاء بالتقرير الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه فإن شركة البريد للاستثمار، ملك للهيئة بالكامل، وتأسست وفقا لأحكام الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتساهم فى شركة اتصالات مصر، بنحو 4 مليارات و213 مليون جنيه.





وحصل عصام الصغير على المبلغ بشيكات شخصية باسمه فى مارس 2018، كمكافآت مقطوعة، استنادا لرأى المستشار القانونى لهيئة البريد، ما أدى لعدم قيام شركة البريد للاستثمار، بإخطار الهيئة بما يتقاضاه.





كما أشار التقرير إلى عدم التزام رئيس مجلس الإدارة السابق بقرار رئيس مجلس الوزراء 122 لسنة 2015، بشأن شراء المركبات بالجهات الحكومية، وبما فيها الحاجة الملحة، موضحا أن الهيئة تمتلك سيارة مرسيدس E230، موديل 2008 بحالة جيدة، ومخصصة لرئيس الهيئة، إلا أنه صدر لها قرار بيع رقم 73 لسنة 2017، بتاريخ 4 يناير 2018، ولم يتم بيعها حتى تاريخه.



