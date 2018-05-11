مبادرة لفتح السوق الإفريقية أمام الاستثمار المصرى بدءاً من "الأميرية"

يطلقها حاتم باشات بالتعاون مع أحد البنوك ووزارة التخطيط









يستعد حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لتدشين مبادرة، بعنوان «دعم شباب مصر»، بالتعاون مع أحد البنوك المصرية، لتحقيق هدفين رئيسيين.





الهدف الأول للمبادرة يقوم على خدمة شباب أهل دائرة الأميرية والزيتون التى يمثلها النائب فى البرلمان، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم، أما الهدف الثانى والأشمل ويتمثل فى دعم المشروعات المتوسطة وفتح أسواق إفريقية لها، وذلك عن طريق مؤتمر يحضره عدد من السفراء الأفارقة فى مصر لتسويق المنتجات والسلع التى تنتجها هذه الشركات وفتح خطوط إنتاج لها فى الأسواق الإفريقية، ومن بين هذه الشركات المقرر أن تشملها المبادرة شركات بقطاع الأدوية والنسيج وصناعات السيراميك.





باشات استغل علاقاته القوية مع مسئولى بعض الدول الإفريقية للانضمام إلى هذه المبادرة، حيث عقد العديد من اللقاءات مع عدد منهم، إضافة إلى لقاء آخر مع هالة السعيد وزير التخطيط، للوقوف على كل النقاط التى وردت فى البادرة تمهيداً لتدشينها خلال الفترة المقبلة.





وقال النائب حاتم باشات، إن دائرة الزيتون والأميرية، ستكون نموذجاً مصغرا لتطبيق هذه المبادرة، وتعميمها على جميع دوائر الجمهورية حال نجاحها، وأنه إذا نجحت هذه المبادرة بالشكل المأمول سنطلب الدعم من مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان والكومة لتعميمها على كل الدوائر، مؤكدا أن السوق الإفريقية ستكون سببا لتوسيع مجال الاستثمار المصرى خلال الفترة المقبلة.



