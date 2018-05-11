الفلبين: العلاقات مع الكويت متينة ونحترم قوانين الدول المضيفة لعمالتنا

قال وزير خارجية الفلبين، آلان كايتانو، اليوم الجمعة، إن العلاقات مع الكويت متينة، ونحترم قوانين الدول المضيفة لعمالتنا.



وأشار "كايتانو"، خلال زيارته للكويت لمعالجة واحتواء تداعيات مواقف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في موضوع العمالة، إلى أن بلاده سوف تعين سفيرا جديدا بالكويت.



ويذكر أن وافقت حكومتي الكويت والفلبين، الأربعاء، على توقيع بروتوكول اتفاق بينهما، بشأن استقدام وتنظيم العمالة الفلبينية في الكويت.



كانت وزارة الخارجية الكويتية طلبت، قبل نحو أسبوع، من السفير الفلبيني مغادرة البلاد واستدعت سفيرها في مانيلا للتشاور، وذلك عقب الكشف عن "عمليات الانقاذ"، التي تورط فيها دبلوماسيون فلبينيون.



وعلى إثر ذلك، أصدر الرئيس الفلبيني قرارا بفرض حظر دائم على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، بعد إعلانه حظرا موقتا على خلفية مقتل خادمة منزلية فلبينية على يد مشغليها وهما زوجان وافدان من لبنان وسوريا، قبل شهرين تقريبًا.