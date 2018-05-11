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مرافق الجيزة تشن حملات لإزالة الإشغالات بدوائر 9 أقسام ومراكز شرطة

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:36 م
مرافق الجيزة تشن حملات لإزالة الإشغالات بدوائر 9 أقسام ومراكز شرطة
حملة مرافق - أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
قامت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام شرطة العجوزة، أول أكتوبر، الهرم، الدقي، بولاق الدكرور، العمرانية، مركز كرداسة، مركز أبو النمرس، مركز البدرشين.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات تنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.
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