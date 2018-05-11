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الأهلي يعلن جاهزية حسام عاشور وصلاح محسن لمواجهة كمبالا

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:35 م
الأهلي يعلن جاهزية حسام عاشور وصلاح محسن لمواجهة كمبالا
عاشور ومحسن
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أحمد جمال - علي نبوي
 

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ثنائي الفريق حسام عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كمبالا الأوغندي يوم15 مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الثنائي شارك بقوة في المران الجماعي أمس، وأصبحا جاهزين تماما لتدعيم صفوف الفريق في مباراة كمبالا.

وكان عاشور قد اشتكى من الإصابة في ظفر قدمه بعد تدخل أحمد فتحي معه في المران الأخير بالقاهرة، في حين اشتكى صلاح محسن من كدمة خفيفة في أنكل القدم نتيجة اصطدامه مع زميله باسم علي.

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