الشرطة الأمريكية تبحث عن بدلة "الرجل الحديدي"

تجري شرطة لوس أنجلوس الأمريكية حاليا تحقيقات بشأن سرقة بذلة "الرجل الحديدي"، والتي تم الاستعانة بها في أول أجزائه من إنتاج عام 2008.



وتم الإبلاغ عن السرقة في 8 مايوالجاري، والتي وقعت في شارع وايدنر، في حي باتشوما في لوس أنجلوس، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية.

وتقدر قيمة بذلة "الرجل الحديدي" المسروقة بـ 325 ألف دولار أمريكي.



ويظهر "الرجل الحديدي" في الجزء الثالث والجديد من أفلام "أفنجرز"، الذي يحمل عنوان "Avengers: Infinity War"، والمعروض حاليا في السينمات حول العالم.



و"الرجل الحديدي" هو واحد من أبرز شخصيات قصص "مارفل" المصورة، وتم عرض 3 أجزاء من أفلامه، وكان آخرها في عام 2013.

