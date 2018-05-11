الأهلي يدرس منح الأساسيين راحة أمام المصري





حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إنه يدرس بشكل كبير إراحة اللاعبين الأساسيين في مباراة المصري المقرر لها يوم 22 مايو الجاري في ختام منافسات الدوري العام.





وأضاف: نرغب في منح راحة للاعبين الذين يشاركون باستمرار في المباراة عقب مواجهة كمبالا الأوغندي في بطولة إفريقيا ومواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي التي تقام اليوم وستشهد تجربة بعض العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية؛ لتجهيزهم لمواجهة المصري.





يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كمبالا الأوغندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



