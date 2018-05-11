ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يدرس منح الأساسيين راحة أمام المصري

الجمعة 11/مايو/2018 - 01:33 م
الأهلي يدرس منح الأساسيين راحة أمام المصري
طباعة
أحمد جمال - علي نبوي
 

حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إنه يدرس بشكل كبير إراحة اللاعبين الأساسيين في مباراة المصري المقرر لها يوم 22 مايو الجاري في ختام منافسات الدوري العام.

وأضاف: نرغب في منح راحة للاعبين الذين يشاركون باستمرار في المباراة عقب مواجهة كمبالا الأوغندي في بطولة إفريقيا ومواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي التي تقام اليوم وستشهد تجربة بعض العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية؛ لتجهيزهم لمواجهة المصري.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كمبالا الأوغندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 2:00:12 PM