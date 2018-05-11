ضبط 1677 محكوم عليهم في حملة أمنية بالقليوبية وتحرير 278 قضية

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 1677 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالف القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.





كان مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت، تلقى إخطارا بضبط 1677 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 10214 حكم و1544 حكم جزئي و250 حكم مستأنف و23 جناية، وتحصيل 8150 جنيه غرامات وتحرير237 مخالفة.



