"صحة الإسكندرية": نتائج المسح الطبي أظهرت إصابة 1498 مواطنا بفيروس "سي"

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيلة الوزارة، استمرار المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية (ضغط وسكر) بجانب اامسح الشامل لفيروس "سي"، وذلك بالقوافل بمناطق: "الحضرة الجديدة، وبجوار كل من وحدة العجمي البحرية، ومستشفى العامرية، ومستشفى صدر المعمورة"، بالإضافة إلى وجود أربع نقاط تمركز جدد بالمراكز الصحية "مركز المندرة ومركز سموحة وأبيس 8 والمركز الطبي ببرج العرب".



وقالت المديرية، في بيان لها، اليوم الجمعة، بأنه تم فحص 32960 مواطنا حتى يوم الخميس 10 مايو، منهم 4932 مواطنًا من خلال المراكز الثابتة 28028 مواطنًا من خلال القوافل، وابتداءً من الأحد 1-4-2018 تم البدء في عمل مسح للأمراض المعدية (سكر وضغط ) وكذلك احتساب كتلة الجسم في النقاط الثامنية بجانب المسح للفيروس، ويتم تم تحويل حالات الإصابة بالسكر والضغط إلى المستشفيات المركزية فور ظهور النتيجة، وتحويل حالات الإصابه بفيروس سي المكتشفة من النقاط الثابتة إلى مراكز العلاج، والاستمرار في صرف العلاج لحالات الإصابة المكتشفة بالقوافل.



وقالت الدكتورة عزه الفناجيلي، إن نتائج الحمض النووي الفيروسي pcr أظهرت بنهاية الخميس، ١٠ مايو، إصابة 1498 مواطن بالفيروس، وقد تم صرف العلاج 506 حالة وتحويل 654 حالة إلى مركز العلاج وفي انتظار ظهور نتايج باقي التحاليل للباقيين للحضور واستكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، حيث أن أعمال الفحص للفيروس والأمراض المعدية والأشعة وإجراء التحاليل وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.



وأضافت أنه يوجد 2037 حالة إصابة بالسكر 1206 حالة ضغط عالٍ في النقاط الثامنية وتم عمل الإحاله لهم، وكذلك يعاني 6729 شخصًا من السمنة و1887 شخصًا من السمنة المفرطة، موضحة أن القوافل الأربعة تعمل من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً يوميا والنقاط الأربعه الثابتة تعمل حتى الثانية ظهرًا ولا تتوقف القوافل أيام الجمع والعطلات الرسمية.

