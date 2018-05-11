الفضائيات تشترى المسلسلات بمليار و100 مليون جنيه

بعد الأرقام الفلكية التى شهدها الإنتاج الدرامى السنوات الماضية، والتى أدت لتراكم الديون على القنوات، بسبب شرائها أكثر من مسلسل بمبالغ تزيد على إمكانياتها الاقتصادية، جاء هذا العام ليكون محاولة لضبط هذا الأمر بعدما قررت غرفة صناعة الإعلام أسعارا لشراء المسلسلات، يتراوح من 50 إلى 70 مليونا للمسلسل الواحد، وقيمة تتراوح بين 200 و230 مليونا سقف إنفاق للقناة الواحدة، ما أدى لاكتفاء كل قناة بـ 5 أو 6 مسلسلات، لضمان تكافؤ الفرص بين كافة القنوات الفضائية، وفى هذا الانفوجراف نرصد أسعار هذه المسلسلات.